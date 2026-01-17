Registran más de 2 millones de líneas telefónicas
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas móviles ya fueron registradas como parte de la nueva estrategia para asociar cada número a una persona, con el objetivo de reducir delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.
En conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de México, Peña Merino explicó que la principal problemática que motivó esta medida fue la facilidad con la que, hasta ahora, se podían adquirir chips de telefonía celular sin ningún tipo de identificación, lo que permitía su uso para la comisión de diversos delitos sin que las autoridades pudieran identificar a los responsables.
"En México era de los poquísimos países del mundo donde se podía comprar un chip sin identificarse. Esto hacía prácticamente imposible saber quién estaba detrás de una llamada de extorsión o fraude", señaló.
