"Registro de 485 muertes por Covid en un día no fue reportado"

Luego que en la Ciudad de México se registraron 485 muertes por Covid-19 en un solo día, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que este número corresponde a hospitales que no reportaron información durante Semana Santa y aclaró que los decesos van a la baja.

"(En el reporte del Gobierno de México) hay ajustes dado que no hay reportes de algunos hospitales (no reportaron muertes) durante algunos días, particularmente, en Semana Santa y pudo haberse hecho un ajuste de no reportes. El informe que nosotros tenemos, incluso del exceso de defunciones, es que afortunadamente las defunciones siguen disminuyendo".

Cabe mencionar que ayer sábado la Ciudad de México llegó a las 40 mil 478 muertes confirmadas por el coronavirus, y que a diferencia de otros días que reportaba menos de 100 muertes, este sábado se reportaron 489 decesos por lo que se convirtió en el día con más fallecidos desde la primera ola de la emergencia sanitaria.

--Posible regreso a escuelas en semáforo amarillo

Sobre la posibilidad de reanudar las clases presenciales una vez que el semáforo epidemiológico esté en amarillo, Sheinbaum Pardo reiteró que "jamás se pondrán en riesgo a los maestros" y que segilan en dialogo pero que mientras tanto la vacunación para los docentes comenzará este mes.

"No tienen que sentirse inseguros", aclaró al mencionar que realizan un diagnóstico con la autoridad educativa, alcaldías, y secretaria de Obras y Servicios para verificar los planteles escolares después de un año cerradas por el coronavirus.