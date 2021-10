Regresa a México pareja afgana deportada

Hoy se espera el arribo a nuestro país de Nilofar y Zabihullah, pareja de afganos que salió huyendo de su nación por la situación política que se vive y que fueron deportados por haber llegado a México con una visa de turista.

El caso fue comentado por usuarios en redes sociales luego de que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) decidieron no permitir su ingreso a territorio mexicano al argumentar inconsistencias.

Después de conocerse el hecho de que esta pareja saliera de México y devuelta al aeropuerto de Estambul, Turquía, el gobierno mexicano decidió que sí les brindará protección humanitaria, por lo que nuevamente llegarán a México, pero bajo la protección de las autoridades.

El matrimonio afgano, ella con siete meses de embarazo, recurrió a Daniela y Víctor, amigos mexicanos que conocieron en China, cuando realizaron estudios de posgrado, para poder salir de su país, donde los talibanes tomaron el control del gobierno.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniela Vaca, amiga de Nilo y Zabih, como les dice, relató que el joven afgano, quien es ingeniero civil, la contactó a ella y a Víctor para pedirles ayuda. Les contó que con mucha dificultad logró salir de Afganistán, al lado de su esposa, y que lograron llegar por tierra a Teherán, Irán.

Daniela y Víctor les enviaron una carta de invitación a México, misiva con la que podrían comprobar que en el país había alguien para esperarlos.

En Teherán recurrieron a la embajada de México, donde pidieron el auxilio; sin embargo, se les dijo que el proceso de protección humanitaria llevaría un largo tiempo, por lo que mejor se les entregó una visa de turista para que pudieran llegar al país.

La pareja afgana arribó a tierra azteca el pasado 13 de octubre, pero nunca salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Llegué al aeropuerto a las 7:00 horas para esperarlos. El avión llegó a las 8:00 horas, pero eran las 10:00 horas y nada que salían. Víctor me llamó para decirme que gente de Migración lo contactó para preguntarle sobre Nilofar y Zabihullah, pidió las credenciales del INE y Víctor me pidió que le enviara foto de la mía", comentó Daniela.

El Instituto Nacional de Migración (INM) expuso, en su momento, que a esta pareja de afganos se le negó la entrada a México por haber incurrido en inconsistencias, entre otras, por no haber acreditado el motivo de su viaje y tampoco el domicilio de estancia en el país.

Daniela añadió que, mientras esperó en el aeropuerto la salida de sus amigos, agentes de Migración aparecieron en el área de llegadas internacionales.

"Les pregunté y les dije que esperaba a una pareja procedente de Afganistán. Me preguntaron que cuál era el motivo del viaje y, a lo mejor fue ahí mi error, les contesté que era visita. Ellos tomaron foto de mi credencial del INE y me tomaron fotos a mí, y dijeron que no me preocupara. Después ya no volví a saber nada", recordó la joven.

El periplo en el aeropuerto fue que nadie daba información. A Daniela la relevó la hermana de Víctor, que llegó al lugar para seguir al pendiente.

Fue hasta el jueves 14 de octubre, cuando se preguntó ante la aerolínea Turkish Airlines si la pareja afgana estaba en lista del siguiente vuelo para salir con rumbo a Estambul.

Efectivamente, estaban enlistados. A bordo del avión, Zabihullah logró comunicarse con Víctor a través de un celular que un ciudadano turco le prestó.

Fue ahí que Víctor y Daniela supieron que estaban ya en proceso de deportación. La siguiente comunicación fue cuando el avión de Turkish Airlines aterrizó en Cancún, Quintana Roo, donde hizo escala.

Movilización de organizaciones

"En esa llamada tratábamos de decirles a los agentes que ellos necesitan protección, que era necesario que bajaran del avión para darles protección, pero fue inútil", lamentó Daniela.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), comentó a EL UNIVERSAL que, apenas supieron del caso, comenzaron a movilizarse y solicitaron un amparo para la pareja, pero que no fue suficiente, toda vez que no se logró obtener la firma de un juez para evitar la deportación.

"Nosotros presentamos el amparo, hablamos con Relaciones Exteriores, con ACNUR, con la Comar, y no pudimos evitar que fueran retornados.

"Lo que pedimos es que Comar los entrevistara, pero nada. No logramos entender por qué los rechazaron", subrayó.

Migración expuso, en el comunicado que difundió, que en ningún momento el instituto fue notificado oficialmente de la promoción de un amparo obtenido por la pareja de afganos.

Al respecto, Imumi fue la organización que se movilizó para tratar de evitar que los afganos fueran deportados.

El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, difundió también el hecho a través de Twitter.

Estando ya en Estambul de regreso, a la pareja de afganos les fue retenido, por parte de la aerolínea, el pasaporte, además de que les dieron ocho horas para intentar solucionar su situación y evitar ser trasladados a Irán y después a Afganistán.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración determinaron, entonces, dar la protección a esta pareja, proceso que inició en Estambul. Se prevé que la pareja pueda regresar a nuestro país en las siguientes horas, ya bajo la protección humanitaria correspondiente.