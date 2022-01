Regresa CDMX a amarillo, sin cierre de actividades

La Ciudad de México retrocedió la noche del viernes a color amarillo en el semáforo epidemiológico de Covid-19, luego de estar 14 semanas en verde, debido al incremento en los contagios por la variante ómicron, que en promedio registró 7 mil 800 casos diarios.

Sin embargo, el Gobierno capitalino dio a conocer que no habrá cierre de actividades, para continuar con la recuperación económica en la Ciudad.

De acuerdo con la información emitida por el semáforo epidemiológico, designado por la Secretaría de Salud del gobierno de México, la capital del país entra en color amarillo durante las próximas dos semanas, es decir, del 24 de enero al 6 de febrero.

A través de una tarjeta informativa, la administración local pidió a la población mantener las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial.

"En un esfuerzo responsable por continuar con la recuperación económica de la Ciudad, no se cerrarán actividades económicas, por lo que se solicita a la población mantener las medidas sanitarias, como el uso correcto de cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antibacterial".

También hizo un llamado para mantener ventilados los espacios y, en caso de presentar síntomas leves de Covid-19, permanecer en casa aislado para evitar contagiar a otras personas.

"El Gobierno capitalino recuerda a las personas que es fundamental vacunarse contra Covid-19, con el propósito de contar con protección ante la enfermedad", expuso.

Previo al cambio del semáforo, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), enfatizó que hay un incremento en el número de contagios y que éstos se habían estancado en los 7 mil 800 casos en promedio diario.

En conferencia de prensa, la mañana del viernes, las autoridades informaron que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay 2 mil 562 hospitalizados, de los cuales 447 requieren el uso de un ventilador mecánico.

El funcionario expuso que en la Ciudad de México, hasta el último corte, se contabilizaban mil 977 hospitalizados y 381 personas con necesidad de intubación.

"Si ustedes ven los siete días previos a esta estabilidad, pues habíamos crecido de casi 4 mil a 7 mil 800 casos y llevamos una semana en estos niveles", refirió el directivo de la ADIP.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que la estrategia para la Ciudad de México es continuar con los índices altos de vacunación.

"Nuestra estrategia es vacunar y dar la información a la ciudadanía para protegernos, que no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el color del semáforo", aseveró.

La mandataria mencionó que todavía no están familiarizados con la nueva metodología de la Secretaría de Salud federal para medir la cuarta ola de la pandemia, por lo que no querían adelantarse a dar algún aviso sobre el cambio del semáforo hasta que la dependencia lo confirmara.

Recordó que la capital del país recibe hospitalizaciones entre 30% y 40%, dependiendo del hospital, provenientes del Estado de México.

Récord de inoculación

Las autoridades capitalinas informaron que se rompió récord en la vacunación para el sector de la población de 50 a 59 años, con 452 mil personas, es decir, lograron cubrir a 31% de todos los adultos de este grupo, y se busca cubrir a cerca de 150 a 200 mil ciudadanos adicionales.

Señalaron que del 31 de enero al 5 de febrero, el gobierno local iniciará la vacunación para personas de 40 a 49 años, una población estimada de 1.2 millones de habitantes.