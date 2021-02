Regresarán a clase alumnos para "regularización" en Jalisco

Este lunes podrán regresar a clases presenciales en Jalisco más de 200 mil alumnos que necesitan regularización para concluir satisfactoriamente el presente ciclo escolar.

El secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que con la estrategia "Acompañamiento Académico", generada en coordinación con la Mesa de Salud, se busca tener una opción adicional para diversificar la atención de los estudiantes en la modalidad a distancia.

"El objetivo que tenemos es implementar estrategias para mantener inclusiva la educación, accesible la educación y contribuir a que los niños, las niñas y jóvenes permanezcan en la escuela, aprendan estando en este proceso educativo, sin dejar atrás a nadie, eso nos interesa mucho y lo recalco, la gran estrategia se centra en atender a los niños que muestran principalmente rezago y los estudiantes que han tenido dificultad en comunicarse con la escuela", dijo.

Informó que en los grupos de seguimiento académico no podrá haber más de 9 alumnos, lo mismo que en los grupos que realicen actividades deportivas o culturales; además, en los niveles de educación Media Superior se permitirá utilizar talleres y laboratorios al 30% de su capacidad.

El funcionario indicó que la frecuencia máxima de asistencia será de 4 días por semana y habrá clases una semana sí y otra no; los recesos serán escalonados y la asistencia voluntaria para las escuelas que lo requieran y las familias que lo deseen.

La Secretaría de Educación Jalisco también advirtió que cualquier escuela que regrese a clase bajo un esquema distinto al autorizado, como lo han anunciado las instituciones que pertenecen a la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, serán sancionadas.

Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, insistió en que se trata de una estrategia para apoyar a estudiantes que han tenido más dificultades durante este tiempo a distancia.

"Nuestras niñas, niños y jóvenes, por no asistir a la escuela, han sufrido graves consecuencias en su aprendizaje, estado de ánimo y desarrollo social. Soy el primero en entender la importancia de que regresen, pero nos tenemos que ir con mucho cuidado", dijo.