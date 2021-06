Regreso a aulas divide a padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el próximo regreso a clases presenciales el 7 de junio, la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpaf) afirmó que la decisión de los tutores sobre si enviarán a sus hijos a clases o no, está dividida.

Al dar a conocer los resultados de un sondeo virtual, José Alejandro Águila Argüeyes, presidente de la Anpaf, indicó que 54% de 9 mil 642 padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en los niveles básico y medio superior en escuelas privadas y públicas afirmaron que llevarán a sus hijos a clases, mientras que 46% respondió que no.

Indicó que 29% de quienes dijeron que no llevarán a sus hijos a las aulas se debe a que el ciclo escolar está por concluir y no le ven caso, 23% porque tiene miedo de que contraigan Covid, 17% porque en casa no están todos vacunados y los niños pueden transmitir el virus y 5% porque las escuelas no tienen agua y jabón.

En contraste, al preguntar las razones por las que sí llevarían a sus hijos, 39% señaló que los menores necesitan fortalecer sus conocimientos y aprendizajes, 14% que todo el personal educativo está vacunado, 4% porque todos los niños requieren atención socioemocional, y 5% porque los alumnos requieren conocimientos y aprendizajes.

El sondeo reveló que 48% de los padres de familia dijo estar de acuerdo con el regreso a clases porque beneficiará a los estudiantes, 19% afirmó estar "algo de acuerdo" y 10% "totalmente en desacuerdo".

Los resultados revelan que 82% de los padres se pronunciaron a favor de maximizar el uso de espacios abiertos, 11% dijo que no, 89% pidió suspender cualquier tipo de ceremonias.