Regreso a clases en Hidalgo será hasta el próximo ciclo escolar

Confirma el secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, que el regreso a clases en esta entidad será de manera gradual hasta el próximo ciclo, ya que aún se mantienen en semáforo rojo estatal 12 demarcaciones, por la pandemia de Covid-19. Precisó que hay una disminución importante de casos ya que al 13 de abril se tenían 409 casos activos y actualmente hay sólo 116 y 59 pacientes hospitalizados. La curva va en descenso desde hace varias semanas aún con la Semana Santa y las elecciones, dijo, mientras que la letalidad ha disminuido. Pero en la semaforización estatal, se cuenta con 12 municipios en rojo, 46 en verde, naranja 11, amarillo 15, además de que se han identificado varías variantes genéticas que mantienen en alerta al estado.

En este sentido dijo que hay 21 casos aislados, 17 de cepa británica, tres de brasileña y uno hindú, por lo que si se baja la guardia se puede provocar un brote ante el alto grado de contagio de estas variantes. Sobre el retorno a clases dijo que se ha tomado la decisión de no regresar a clases presenciales hasta no tener el programa que se va trabajar con la Secretaría de Educación y será hasta que terminen las vacaciones de verano. Indicó que lo que resta del ciclo escolar concluirán a distancia independiente de que se ha vacunado al 100 por ciento del personal educativo, tanto maestros como administrativos.

Apuntó que se hace una evaluación de qué municipios regresarán, ya que señaló pretenden evitar la experiencia de Campeche, que abrieron de golpe todas las escuelas y después tuvieron que retornar a clases virtuales. Por lo que en Hidalgo será gradual y con municipios que no tengan movilidad importante y en la medida del control de la pandemia se reabrirán las aulas.