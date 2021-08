Regreso a clases presenciales 2021 y todo lo que tienes que saber

El lunes 30 de agosto de 2021 millones de niños regresarán a clases presenciales en México. Por ello la SEP ha presentado documentos para informar a padres, maestros y alumnos cómo será el proceso.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas Ciclo Escolar 2021-2022, un documento que fue elaborado de manera conjunta con la Secretaría de Salud.

Las autoridades educativas y de salud locales, en coordinación con los gobiernos municipales o alcaldías, así como supervisores, directivos, personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, madres, padres de familia o tutores, deberán organizar con antelación, la participación y los insumos de los involucrados para implementar las nueve intervenciones.

--Cinco momentos clase para el regreso a clases presenciales 2021

Los filtros de corresponsabilidad para el regreso a clases presenciales

La SEP asegura que hacer "filtros de corresponsabilidad" es una medida "oportuna" para detectar enfermedades respiratorias tanto en casa, como en las escuelas. Por ello, pone la responsabilidad en los padres de familia y no sólo al interior de las escuelas y señala que se requieren tres filtros de corresponsabilidad: casa, entrada de la escuela y salón de clases.

1. Filtro de casa. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de NNA, identifiquen, antes de salir con rumbo a la escuela, la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, o algún síntoma de enfermedad respiratoria (dolor de garganta, secreción nasal abundante).

Este filtro también incluye a maestros y personal administrativo en las escuelas.

2. Filtro en la entrada de la escuela (Filtro Escolar). Este punto es el más extenso y para ello se deberá integrar el Comité Participativo de Salud Escolar (personal docente, directivo, de apoyo y asistencia a la educación; madres, padres de familia o tutores) previamente.

En el filtro, éstas serán las preguntas que le harán a tu hijo:

¿Tienes fiebre/temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza?

*El personal debe ser cortés y comprensivo con los familiares.

*Se debe priviligiar el uso de termométros que nor equieran contacto físico, pero en caso de que las escuelas no puedan adquirir esos dispositivos sólo con las respuestas será suficiente.

*Los niños no pueden ser desnudados por ningún motivo para que se les tome la tempertura.

3. Filtro en el salón de clases. Es el último y busca conocer e ir monitoreando a las y los alumnos que están bajo su atención no sólo permitirá protegerlos a ellos, sino que estará protegiendo a toda la comunidad educativa y a sí mismo.

Recomendaciones generales sobre el uso de cubrebocas en el regreso a clases

La SEP recomienda que:

* Los alumnos deben llevar un cubrebocas de repuesto, para cambiarlo durante la jornada escolar.

* Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben contar con cubreboca de reserva para quienes se presenten sin este aditamento en la escuela.

*Las medidas de protección, como el uso del cubreboca, deben ser seguidos no sólo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el transporte que se utilice.

Dudas sobre los cubrebocas en el regreso a clases presenciales 2021

Es importante que sepas cómo debes colocar correctamente el cubrebocas a tus hijos. Empieza por explicarles a los más pequeños que el mundo vive una pandemia por coronavirus, pues aunque seguramente ya lo saben, usar el cubrebocas durante varias horas es incómodo.

La Unicef recomienda que les plantees a tus hijos que el uso de cubrebocas es un hábito al que deben acostumbrarse porque ayudan a frenar la transmisión del Covid-19.

Además, tanto la SEP como la Unicef coinciden en que los niños mayores de 6 años deben utilizar cubrebocas si en su comunidad hay casos activos de coronavirus, como ocurre en nuestro país.

La medida del uso de cubrebocas no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura.

Sin embargo, el resto de los alumnos deben utilizar el cubrebocas todo el tiempo al interior de las escuelas.

¿Mi hijo puede llevar careta en la escuela para el regreso a clases 2021?

No se debe sustituir el cubreboca por careta, protectores faciales o lentes protectores ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que la rodean. Estos aditamentos deberán ser complementarios al uso de cubrebocas.

¿Los cubrebocas caseros serán permitidos en el regreso a clases 2021?

Los cubrebocas caseros sí están permitidos para su uso en las escuelas.

GCDMX confía en descenso de casos de Covid ante regreso a clases

Tras informar que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México se mantiene en naranja y ante el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, confío en que la curva de casos Covid-19 siga a la baja.

"Nuestra estimación es que va a seguir bajando, hay transmisión comunitaria, afortunadamente la positividad de estar en 20, 22%; ya estamos en 14%, la positividad y además es tarea de todos cortar la cadena de contagios y reducir la velocidad de transmisión", expuso.

López Arellano destacó que la Autoridad Educativa Federal, a través de los Comités de Participación de Salud Escolar, van a monitorear la dinámica en cada escuela e implementarán filtros y medidas; sin embargo, la Secretaría de Salud local estará apoyando desde las jurisdicciones para que se movilice una brigada y se hagan pruebas.

"Recuerden que tenemos más de 200 puntos en donde hacemos pruebas rápidas y ese será el soporte cuando se requiera, y desde luego, la actividad de la jurisdicción sanitaria y del centro de salud más cercano que siempre atiende cualquier tipo de situación de salud en las escuelas", dijo.

En caso de identificar algún contagio, la funcionaria local señaló que se monitorearían y se va a aislarían a los contactos directos.

"Ese es el procedimiento, o sea se va a atender como un brote, ese es el mecanismo", señaló.

"Se investiga, se aísla a los contactos directos, pero dependiendo de la cantidad de personas y los casos secundarios, se toma la decisión de trabajar en los salones como burbujas", indicó.