Regreso de AMLO dependerá de él y equipo médico: López-Gatell

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que había dado negativo a Covid-19 en un prueba de antígenos, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el regreso a sus actividades públicas dependerá de la decisión que él mismo tome, y del alta médica epidemiológica que determine el equipo que encabeza Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa).

"¿Cuándo regresa? No sabemos. Vamos a ver, las decisiones dependerán en primera estancia de él, por supuesto, en segunda instancia de sus médicos, por lo tanto del doctor Jorge Alcocer quien los coordina y él es el que tendrá que dar el alta médica y el alta epidemiológica, desde luego, el alta epidemiológica con base en las recomendaciones que hace la Subsecretaría de Salud Pública, pero es él el que finalmente determinará, y desde luego el Presidente, que es muy disciplinado en los temas de su propia salud, pues se apegará a ello".

En conferencia de prensa vespertina, el subsecretario detalló que por medidas de salud, el mandatario federal se mantiene en movilidad reducida, en aislamiento en el departamento que habita en Palacio Nacional, y que casi no ha interactuado con ninguna persona para proteger a quienes le circundan.

Sin embargo, señaló que López Obrador se mantiene "sumamente activo" dando instrucciones al Gabinete de Salud para acortar los tiempos de cualquier tramite para atender la emergencia sanitaria y no caer, aseguró, en burocracia.

"La salud del Presidente: estamos muy complacido, muy contentos, ha ido muy bien lo hemos dicho todos los días. Tuvo síntomas Los dos primeros días y fueron síntomas mínimos, febrícula temperatura mayor a 37 grados y no mayor a 38 grados, y ha tenido dolor de cabeza un par de días, el resto ha sido muy tranquilo.

"Desde luego por indicación del doctor Jorge Alcocer y el grupo de médicos que lo atiende ha permanecido en movilidad reducida, tanto por estar en cuidado de él mismo y por proteger a quienes le circundan, casi no interactuado con nadie aquí en el Palacio Nacional. Se ha mantenido en la sección que corresponde a su residencia oficial", dijo.

En el salón Tesorería, el subsecretario de Salud indicó que todos los días, el Presidente de la República se ha mantenido muy activo y ejemplo de esto, señaló, es que por videoconferencia ha estado dando instrucciones en a su gabinete.

"Y en lo que nosotros respecta en el tema de vacunación, el tema de vacunación no lo ha soltado y ha estado insistentemente pidiendo que se corten todos los tiempos de cualquier trámite, cualquier proceso, que se cuide el rigor técnico, eso es muy importante, pero que no caigamos en burocracia", indicó.