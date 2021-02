Regulación digital debe ser sobre personas, no medios: expertos

La legislación relacionada con el ecosistema digital y las redes sociales debe enfocarse en las personas y no en los medios como el resto de las leyes que existen, y tiene que preservarse el ejercicio de derechos, coincidieron expertos.

"Hay que enfocar la legislación en las personas y en las conductas, si se requiere regular hay que definir en qué capa y qué cosa se quiere regular", destacó Alejandro Pisanty, académico de la UNAM.

Durante el Foro de Discusión de la Iniciativa de Ley de Regulación de las Redes Sociales organizado por el senador Ricardo Monreal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pisanty dijo que urge establecer una política digital coherente y con visión de futuro impulsando la participación de todos los actores del gobierno.

León Felipe Sánchez, vicepresidente de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), coincidió en que la ley tiene un principio de neutralidad tecnológica donde se regulan individuos y no medios.

Sánchez agregó que no se deben duplicar regulaciones, por ejemplo, los derechos de los usuarios digitales se encuentran establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL), subrayó que en esta pandemia y en el confinamiento, quien tiene un dispositivo móvil preservó el ejercicio de libertad de expresión y estos derechos no se pueden ejercer si no hay infraestructura para ello.

"La iniciativa es un atentado a la pluralidad y el derecho a la información, pero en su conjunto ataca a la democracia y al comercio", puntualizó Negrete.