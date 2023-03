Reinstalación de Edmundo Jacobo no es un revés al Plan B, asegura Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la reinstalación de Edmundo Jacobo en la secretaría ejecutiva del INE no significa un revés para el plan "B" del presidente López Obrador.

Asimismo, en entrevista consideró que la restitución de Jacobo Molina no debe ser motivo para un "desbordado júbilo".

Exhortó actuar con ponderación y con sensatez, pues recordó que la Corte tiene una gran responsabilidad, así como los juzgados de Amparo y el Tribunal Electoral que tienen acciones que resolver conforme a la ley y al derecho.

A pregunta expresa si es un primer revés de lo que se espera que resuelva la Corte más adelante, apuntó: "Yo no lo vería como un revés, sino como una decisión del Poder Judicial en un asunto polémico y controvertido y, que tenía que tomar una posición jurisdiccional el Tribunal y, así lo resolvió".

Monreal, recordó que aún está sub júdice todo el paquete de las seis leyes que integran el plan "B" y lo que decida la Corte es la última instancia, "ya no hay un tribunal de alzada jerárquicamente que la Corte, es la última decisión".