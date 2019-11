Reitera AMLO a Felipe VI petición de disculpas por la Conquista

Ante el pueblo maya peninsular, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2021 -cuando se conmemoran 200 años de la consumación de la Independencia de México- ofrecerá una disculpa con humildad a los mayas y yaquis, los que más sufrieron en el exterminio porfirista.

"Lo mismo, no dejó de pedir, al Rey de España Felipe VI y el Papa Francisco, que con humildad se pida perdón por los abusos que se cometieron durante la Conquista y la dominación colonial, no es ninguna ofensa, al contrario, es que todos nos reconciliemos por las injusticias de otros tiempos".

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el director del Instituto para los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, y representes de comunidades mayas; López Obrador recibió del sacerdote maya llamado Virgilio una ceremonia donde se pidió a la madre tierra para que ilumine el camino del Presidente en su tarea de gobernar obedeciendo al pueblo.

En su mensaje, el Presidente de México pidió tener fe en que su gobierno lograra que las cosas mejoren en el País. "Tengamos fe vamos a lograr que las cosas mejoren en el país, no es una cosa fácil: fueron muchos años de saqueo, pillaje, abusos, de indolencia, se abandonó al pueblo y las autoridades se dedicaron a robar; el problema de la inseguridad y la violencia es fruto podrido de esa política de abandono al pueblo".

Ante el reclamo de ciudadanos y autoridades mayas de que el hospital de Tekax no tiene médicos ni medicinas, el Presidente se comprometió a que el próximo 15 de enero el nosocomio contará con el personal médico necesario.