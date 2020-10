Reitera López Obrador llamado para que la población evite asistir a panteones

Al recordar que este sábado inicia el luto nacional de tres días por fallecidos por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a no asistir a los panteones en Día de Muertos."Vuelvo a hacer el llamado que no se puede ir a los cementerios, además es muy triste la situación, porque muchos no pidieron ver a sus familiares, a sus difuntos, por esta terrible pandemia, entonces que estén con nosotros presentes con las costumbres que vienen de lejos".En su conferencia de prensa, el Presidente invitó a no perder la tradición de los altares de muertos, de los caminitos de flor, y lo que se pone en los altares como el pan, lo que le gustaba a la difunta o al difunto."Se le atribuye al presidente Cárdenas que él fue el que empezó con el recuerdo de la celebración del día de muertos, él debió haberlo alentado, porque le tenía un profundo amor al pueblo de México".Señaló que como parte de los tres días de luto nacional, se izará la bandera a media asta; además en Palacio Nacional se colocará una ofrenda de los pueblos originarios, que será difundido por los medios de comunicación.Al final de la conferencia, el presidente declamó una parte del poema Discurso por las Flores del poeta Carlos Pellicer:"El pueblo mexicano tiene dos obsesiones: el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros ´habláramos castilla´ hubo un día del mes consagrado a la muerte; había extraña guerra que llamaron florida y en sangre los altares chorreaban buena suerte".