Polémicas de Ken Salazar como embajador en México

Antes de dejar México este miércoles 8 de enero, Ken Salazar ofreció hoy lunes su última conferencia de prensa como embajador de Estados Unidos en México.

En su residencia de Lomas de Chapultepec, Salazar se dijo orgulloso de haber servido como embajador de Estados Unidos en México.

"Todos los mexicanos, todos los que nos escuchan en todo México y también en los Estados Unidos. Hoy quisiera nada más comentar de la manera que me siento, me siento con mucho orgullo de haber servido como el embajador de los Estados Unidos en México.

"Ha sido un tiempo para mí, que siempre lo tendré en el corazón, que he dado mi esfuerzo mejor y todo mi corazón a las relaciones de Estados Unidos en México. Quería transformar esa relación para lo positivo, hemos tenido éxito. Tenemos mucho más trabajo que hacer, pero veo hacía el futuro con un optimismo que siempre vamos a estar con una familia, con una América del Norte unida, siempre esperando el sueño que tenemos nosotros, y eso es esta integración de está época de América del Norte", expresó.

Y ante el adiós de Ken Salazar por la próxima entrada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, aquí unas polémicas que tuvo al final del gobierno con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La "pausa" de AMLO con Ken Salazar

Antes de dejar la presidencia de México, López Obrador puso "una pausa" con Ken Salazar por las críticas que hizo a la reforma judicial.

"(Para que finalice la pausa) haya una aclaración de parte de ellos, una disculpa, como sea; que ellos expresen que el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos", expresó en su momento López Obrador.

Sheinbaum pone lineamientos a comunicación con Ken Salazar

Esta "pausa" con el embajador estadounidense en México fue bien vista por Claudia Sheinbaum, quien puso lineamientos a Ken Salazar para tener comunicación con su gobierno.

"A veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos: ´bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería´", indicó.

"Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso ordena de manera muy importante la relación", dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera del pasado 11 de octubre.

Salazar declaró que iba "por muy buen camino" la relación con Sheinbaum Pardo.

Ken Salazar critica estrategia "abrazos, no balazos" y Sheinbaum reacciona

Luego de que Ken Salazar declaró que la estrategia "abrazos, no balazos" del sexenio pasado no funcionó y aseguró que López Obrador no quiso recibir ayuda en seguridad y cerró la puerta a inversiones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el embajador de Estados Unidos en México tiene "disparidad de declaraciones".

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día, con lo que dice otro día".

"Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, en una ocasión dijo que 'le parecía bien'; una semana después dijo que 'iba a ser muy malo para México'", expresó la Presidenta. En el Salón Tesorería, pidió que se exhibieran declaraciones de Salazar sobre la colaboración entre ambos países sobre seguridad.

"Entonces, ¿cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace unos meses? Ese es primer tema. Porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno; no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra", agregó.

"Yo no cambio de posición", respondió Ken Salazar días después.

Caso "Mayo" Zambada

Después de la detención de los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la presidenta Sheinbaum pidió un informe.

Ken Salazar aseguró que sí había comunicación con las autoridades mexicanas sobre el caso de "El Mayo" e incluso declaró que México debería celebrar esta captura.

Pese a todos estos desencuentros recientes, tanto Sheinbaum como Salazar confiaron en que seguirá bien la relación entre México y Estados Unidos.