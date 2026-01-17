Remece sismo de 5.3 al centro de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este jueves un sismo fue perceptible en el centro de México, luego de que sonara la alerta sísmica en altavoces de la Ciudad así como en celulares.

El movimiento fue perceptible en varios puntos de la capital.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 12:42 horas de este 16 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.2, localizado a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico del país.

Minutos después lo actualizó a 5.3.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la Colonia Del Valle no se percibió, sonaron alarmas sísmicas de la calle y de celulares.

En la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez, habitantes salieron de sus casas y ocuparon el carril del metrobús para alejarse de las construcciones.

En cerro de la estrella en Iztapalapa. Sonó la alerta sísmica pero no se sintió.

En Ecatepec sonaron alarmas de celulares, poca gente apenas se asomó a la puerta de sus casas o ventanas, pero realmente no se percibió.

En Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, se escuchó la alerta y la percepción fue muy leve. Habitantes de la zona evacuaron sus viviendas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió en sus redes sociales, que la madrugada de este viernes 16 de enero de 2026 se activó alerta sísmica en la CDMX, tras lo cual que se activó el Protocolo de revisión.

"Hasta el momento todo tranquilo", escribió en X.

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, informó que, tras la activación de la Alerta Sísmica, se activó el protocolo de seguridad, el cual incluyó el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndor para realizar recorridos de supervisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, hasta el momento, no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 horas, con epicentro en San Marcos, Guerrero; además, señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión correspondiente.

El director del Metro, Adrián Rubalcava indicó en sus redes sociales que tras la activación de la alerta sísmica, se aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad en toda la red, así como en el resto de las instalaciones.

Explicó que las áreas operativas, Seguridad y de Protección Civil reportan que, luego de la revisión correspondiente, no se registraron daños ni afectaciones a la infraestructura.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se estableció comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías para descartar cualquier afectación tras el movimiento; además, reiteró el llamado a mantener siempre a la mano la mochila de emergencia y permanecer atentos a la información oficial.