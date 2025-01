Mejoras en el hábitat de las especies en el Ajolotario

TOLUCA, Méx.- Luego de que el Universal Estado de México, dio a conocer el abandono del el Ajolotario, después de 16 meses de su inauguración en el Parque de la Ciencia Sierra Morelos, la secretaría de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, informó que las condiciones que guarda este lugar obedecen a una remodelación que va a garantizar las condiciones medioambientales que no tenía el lugar.

"No tenían las condiciones medioambientales necesarias para la especie pues requiere de tiempo, está previsto con una estructura mucho más de educación ambiental que era algo que no tenía el lugar y es la pretensión, en este momento no está abierto al público las especies están resguardadas y está garantizada su calidad de vida que tengan un hábitat adecuado y estamos trabajando en la renovación es lo que está pasando en este momento", indicó la secretaría de Medio Ambiente".

Rubio Arronis, detalló que las dimensiones del lugar serán las mismas, únicamente se están adecuando los espacios donde serán ubicados los ajolotes, además de que las áreas de visita también serán acondicionadas principalmente para que los niños que asisten al ajolotario puedan ver y conocer sin ningún problema de la especie.

"Es exactamente la misma capacidad que tenía, lo que vamos a hacer es llevar a los pequeños porque muchos no lo conocen desafortunadamente nuestro ajolotario aún dentro del Valle de Toluca no conocen que existe y bueno esa es la pretensión difundirlo de tal manera que esté mucho más cercano sobre todo de los niños que es nuestro público principal para educar ambientalmente".