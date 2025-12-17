Remueven a titular de la ANAM

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no protege a ningún funcionario señalado por presuntos actos irregulares, luego de confirmar la remoción de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en medio de señalamientos públicos sobre su situación patrimonial y presuntos vínculos empresariales.

"No somos tapadera de nadie", sostuvo la presidenta al preguntarle sobre la salida del funcionario durante su conferencia matutina de este martes.

"Esta administración actúa con honestidad y responsabilidad, y cualquier señalamiento con sustento debe ser investigado por las instancias correspondientes", resaltó Sheinbaum.

La Presidenta fue cuestionada sobre versiones que apuntaban a la presunta revocación de la visa estadounidense de Alex Tonatiuh Márquez Hernández o a la existencia de una investigación abierta en su contra.

Dijo que su gobierno no tiene conocimiento de estos señalamientos, pero confirmó que el funcionario ya no labora en la ANAM.

Respecto a los motivos de la remoción, dijo que fue una decisión interna tomada por el titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones específicas que llevaron a esta decisión.

Según una investigación publicada el 4 de agosto por El Universal, entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y de la empresa Aledo, S.A. de C.V. No obstante, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, monto que, según el análisis, resulta insuficiente para sostener su estilo de vida, entre ellos la posesión de relojes de lujo.

En documentos oficiales a los que se tuvo acceso, se detalla que entre 2019 y 2021 el funcionario recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos que no fueron declarados ante las autoridades fiscales.

La investigación periodística destaca que los ingresos y gastos de Márquez Hernández son "insuficientes para sustentar su estilo de vida".