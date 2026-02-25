Renueva CTM su dirigencia nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la celebración del 90 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez fue electo nuevo líder nacional de esa central obrera para el periodo 2026-2032.

En el 17º Congreso Nacional de la CTM, Medina Ramírez se presentó como "candidato de unidad", pero no recibió el respaldo de todas las organizaciones y sindicatos de la central, pues cuatro de las 99 votaron en contra.

Con la presencia del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, pero la ausencia del dirigente saliente Carlos Aceves del Olmo, quien hace meses no tiene apariciones públicas por temas de salud, Tereso Medina ofreció una nueva etapa de una CTM "transparente y de propuesta, no de protesta".

Aseguró que no permanecerá de manera indefinida al frente de la central obrera como sus antecesores, además de reconocer que "el corporativismo cumplió su ciclo".

Dijo que no piensa reelegirse al término de su mandato. "Así como llegué de pie, pienso irme de pie y mi primer trabajo será formar a las nuevas generaciones de líderes", afirmó.

La cargada se hizo presente desde temprano para apoyar la candidatura de unidad del líder sindical surgido de la industria automotriz en Coahuila.