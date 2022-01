Renuncia al PAN la exjefa de la oficina de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La exjefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, Patricia Flores Elizondo presentó su renuncia al PAN, tras acusar acuerdos cupulares de la dirigencia que encabeza Marko Cortés y la falta de cuadros para la representación ciudadana.

La exfuncionaria calderonista se perfila como candidata al gobierno del estado de Durango por Movimiento Ciudadano.

En su cuenta de Twitter publicó "llena de un profundo agradecimiento y convencida de seguir luchando por los ideales y las verdaderas causas ciudadanas, he decidido hoy presentar mi renuncia al Partido Acción Nacional".

Acompañada de la carta con si renuncia dónde expuso: "De manera particular, el PAN ha dejado de entender y mover las almas de las nuevas generaciones y de representarlas, lo cual puede observarse en la militancia en Durango en donde el promedio de edad del padrón lo demuestra. Tristemente veo que ese PAN donde crecí y me formé hoy ya no existe".