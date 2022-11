Renuncia Gloria Ramírez al Consejo Consultivo de la CNDH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- A un año de haber asumido el cargo, la doctora Gloria Ramírez Hernández presentó este martes su renuncia como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al señalar que ha sido excluida y sus propuestas no han sido consideradas por la presidencia de la institución.

En un oficio dirigido a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la doctora Ramírez Hernández explicó que en este de trabajo como consejera "he realizado diversas propuestas e incluso, he ofrecido mi experiencia en materia de recomendaciones CEDAW y EPU entre otras, sin embargo, fui excluida del Grupo Ad Honoren, donde mis propuestas nunca fueron consideradas".

En el escrito, remarca que en varios asuntos "no hemos tenido coincidencias en la defensa de los derechos de las mujeres, como fue el caso de la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH ante la SCIN sobre deudores morosos. Además no observo perspectivas enriquecedoras de un trabajo en común".?"Mi intención fue siempre sumar, Hoy, una situación personal me obliga a presentar mi renuncia con carácter irrevocable al cargo de Consejera en la CNDH. Sin embargo, me retiro, pero preservo la esperanza en la CNDH, institución en la que creo, y considero aún tiene mucho que aportar. Desde mi experiencia académica y desde diversas redes de la sociedad civil y académicas, seguiré sumando por la causa de los derechos humanos", resalta.

Gloria Ramírez reconoció que en algunas ocasiones desde el Consejo, se ha podido sumar y hacer destacados aportes.

Además, agradeció "a mis colegas del Consejo Consultivo la oportunidad de recibir sus enseñanzas y contribuciones. Agradezco a la Mtra. Rosario Piedra Ibarra y su equipo sus atenciones, sobre todo, al Senado de la República por su confianza. Ha sido un honor estar en el Consejo de la CNDH".