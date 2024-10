Ministros renuncian para llevarse un "montón de dinero": Sheinbaum

Ante el proyecto para invalidar parcialmente la reforma judicial, y busca suprimir la elección de jueces y magistrados, la presidencia Claudia Sheinbaum dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ya que no tienen las atribuciones de legislar.

"Las y los ministros de la corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la constitución".

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum indicó que los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales, ni la "Corte no puede ser legisladora".

"Vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro".

Lo anterior al ser cuestionada sobre la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que hizo público su proyecto para atender diversas impugnaciones en las que propone al pleno invalidar parcialmente la reforma judicial, y busca suprimir la elección de jueces y magistrados, tanto locales como federales, aunque avala el voto popular para elegir a ministros y magistrados del Tribunal Electoral, y plantea la eliminación de la figura de jueces sin rostro.

"Renuncian para llevarse todos los haberes de retiro"

Ante la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo hacen para llevarse "todos los haberes de retiro", lo cual indicó que es "un montón de dinero".

"¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero", dijo.

En La mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo destacó que la propia reforma al Poder Judicial indica que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro.

"Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos", señaló.

La mandataria federal indicó que podría dar a conocer el monto que podría recibir por su retiro de los ministros.

-Perfilan renuncia de 8 ministros de la Corte

Cabe mencionar que, se perfila que hoy ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenten su renuncia y que ésta surta efectos el 31 de agosto de 2025.

Quienes dimiten son la presidenta Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez. Potisek y Alberto Pérez Dayán. Todos se han expresado contra la reforma judicial.

Sheinbaum reacciona a intención de Gil Zuarth

Sheinbaum Pardo reaccionó a las intenciones del exsenador del PAN, Roberto Gil Zuarth, quien busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco de la elección judicial.

En su conferencia mañanera de este martes 29 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que la ciudadanía es la que debe elegir ante todos los perfiles que han alzado la mano.

"Pues que decida el pueblo, qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte", dijo la Presidenta.

En días pasados, Gil Zuarth anunció que esperaría la convocatoria para participar en la elección del Poder Judicial.