Repatriación de familias mexicanas, la próxima semana: SRE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La repatriación de familias mexicanas que han salido de Ucrania, podría darse la semana próxima.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, difundió en su cuenta de twitter que aún quedan 90 personas mexicanas que deberán ser movidas a Rumania, sin embargo, debido al toque de queda que se ha impuesto en Rumania, no es posible mover vehículos.

"Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aproximadamente para moverlas a Rumania en cuanto sea posible", detalló.

Ebrard agregó en otro mensaje que este sábado llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas, con la asistencia del protocolo de protección que tiene en marcha la embajada de México en Ucrania.

"Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa", escribió Ebrard en su cuenta de twitter.

También dio a conocer que la embajadora mexicana en Ucrania, Olga García Guillén, continúa su trabajo desde la residencia, toda vez que el ingreso a las oficinas de la embajada no es posible.