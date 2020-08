Reporta CDMX subejercicio por 33 mmdp

Pese a que la secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México informó a los diputados del Congreso capitalino que durante el primer semestre del 2020 se registró un subejercicio de 33.3 mil millones de pesos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que aunque se reporta como subejercicio, en su gran mayoría está comprometido o en proceso de licitación.

"Prácticamente ya todo está comprometido, hay una parte, se considera ejercido cuando ya ha salido el recurso de las cajas del gobierno, de las distintas instituciones, no solamente gobierno central, sino, alcaldías y las instituciones autónomas, los organismos descentralizados.

"Pero ahí en ese informe no está la parte de compromisos, que también es muy importante, es decir, contratos que ya están hechos y que están a punto de liberarse los pagos, o que ya se liberó un pago y faltan los siguientes pagos", dijo la mandataria.

Recordó que el ejercicio del presupuesto tuvo limitaciones por el tema de la pandemia, pero después se aceleró el proceso, por lo que, recalcó, la mayor parte del proceso está comprometido.

"La mayoría esta comprometido, en la Secretaría de Obras estamos por firmar, lo hemos informado, la construcción del hospital de Cuajimalpa, que lo vamos a firmar con la Sedena para que ellos a su ayuden con la construcción, esa parte no está comprometida, pero está a punto de comprometerse; la preparatoria que está en licitación, que es la preparatoria de Álvaro Obregón, la mayoría está en licitación o ya en firma de contrato de compromiso", dijo.

Consideró que la Ciudad de México tiene un ejercicio adecuado, aunque al principio, ocurrió, como en cada año, un retraso y expuso que los diputados que consideran que ha habido un exceso de ahorro, están equivocados.

"Están equivocados, quizá se refleja como subejercicio, pero repito, la mayor parte ya está comprometido o en licitación", comentó.