Reporta Nuevo León mil 393 contagios de Covid en 24 horas

La cuarta ola de la pandemia de Covid registra en la entidad un acelerado crecimiento en el número de contagios, al reportarse mil 393 nuevos pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 en las 24 horas previas, cuando apenas el pasado 20 de diciembre se contabilizaron 81 casos.

Aunque el aumento en la incidencia no se ha reflejado en las hospitalizaciones, hubo seis decesos, una cifra que no se presentaba desde el 24 de diciembre, con lo cual se acumulan 15 mil 041 fallecimientos por la enfermedad viral a lo largo de la pandemia.

Según el reporte de la Secretaría Estatal de Salud correspondiente al 31 de diciembre, después que el día 20 del mismo mes se registraron 81 contagios, en los once días siguientes crecieron de forma acelerada los casos, por lo cual la titular del ramo, Alma Rosa Marroquín Escamilla, expresó que este periodo marcó el inicio de la cuarta ola de la pandemia en Nuevo León.

Después de los 81 contagios del 20 de diciembre, el 21 se registraron 113 contagios, y en los días siguientes se reportaron 148, 188, 234, 255, 290, 260, 409, 561 y 1,012, hasta llegar a 1,393 casos el último día del año anterior, para un total acumulado de 298 mil 009 contagios desde el inicio de la pandemia.

El viernes hubo seis defunciones, todos entre personas mayores de 70 y hasta 90 años de edad; tres hombres y tres mujeres, incluyendo tres sin comorbilidades, elevándose a 15 mil 001 fallecimientos desde el cuatro de abril de 2020, cuando se reportó el primer deceso.

Hasta el último reporte, no se ha observado un incremento en las hospitalizaciones, ya que el viernes había 230 pacientes internados, mientras el 18 de diciembre había 278 casos; asimismo, los pacientes que requerían el auxilio de un respirador artificial eran 47, siete menos que el 18 de diciembre cuando había 54 personas en esa condición de gravedad.