Reportan anomalías en firmas para revocación

Datos no encontrados, credenciales de elector no válidas, hojas sin firma o huella son parte de las inconsistencias que el INE ha encontrado en la revisión de firmas de apoyo para el ejercicio de revocación de mandato. Hasta el último corte el instituto halló 394 mil 847 inconsistencias.

Esto conlleva a que esas firmas no se contabilicen. Para el caso de las que se levantaron en formato físico, se hacen dos revisiones.

El conteo deberá concluir el 3 de febrero, día en el que se debe entregar un informe al Consejo General del INE.

El último corte del INE señala que se trata de 9 millones 721 mil 907 firmas en formato físico, de las cuales hasta ahora se han verificado 3 millones 266 mil 409. De éstas, 3 millones 256 mil 345 cumplen con la primera revisión y 10 mil 64 no.

En el caso de firmas digitales, se recibieron un millón 382 mil 31 y se han encontrado inconsistencias en 264 mil 235.

Para el caso de las firmas recibidas en formatos en papel, se llevan a cabo dos procesos de revisión. La primera revisión incluye la etapa de recepción, verificación y cuantificación de formatos y firmas válidos.

La segunda revisión consiste en la captura y compulsa de datos. Es la revisión de los datos captados en formatos físicos, que se tenga copia de la credencial para votar de los ciudadanos y su compulsa con el padrón electoral y la lista nominal.

El INE recibió 3 mil 291 paquetes con formatos en papel con los cuales recabaron 9 millones 721 mil 907 firmas.

Se han revisado 798 paquetes con 3 millones 266 mil 409 firmas y quedan pendientes 6 millones 455 mil 498.

Son 10 mil 64 firmas que no han pasado el filtro de la primera revisión y 3 millones 256 mil 345 que sí cumplieron. La autoridad electoral ha logrado capturar 672 mil 827 firmas, de las cuales 542 mil 215 sí existen en el listado nominal y se han detectado 130 mil 612 con inconsistencias.

Entre firmas levantadas vía electrónica y en papel, se tiene 60.18% de rúbricas obtenidas, respecto al 3% que se requiere, del listado nominal.

Entre las principales inconsistencias se tienen 57 mil 928 duplicadas; mil 962 se encuentran sólo en el padrón electoral; 14 mil 711 han causado bajas; 3 mil 268 no se encontraron datos; 13 mil 157 no son credenciales válidas; 19 mil 966 no tienen firma válida; 88 mil 563 no tienen foto válida; 51 mil 454 fueron sólo copia de la foto; mil 439 no tienen firma; 22 fueron simulación y 11 mil 765 tienen otra circunstancia que los invalida.

En el caso de firmas en papel, se encontraron 33 mil 147 duplicadas; 3 mil 682 con credencial de elector que se encuentran sólo en el padrón electoral; 11 mil 319 han causado baja; 57 mil 186 con datos no encontrados; mil 948 sin firma o huella; 18 mil 723 tienen fotocopia de credencial y 4 mil 607 tienen datos insuficientes.