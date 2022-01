Reportan ataques en distintos poblados de Tepalcatepec, Michoacán

Autoridades locales reportaron una serie de ataques en distintos poblados de Tepalcatepec, Michoacán, de donde se desconoce el saldo de los choques a tiros.

Uno de los lugares donde perpetró su ofensiva un grupo armado al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación fue en El Vejuco.

En un video que circula en redes sociales queda registrado el momento de uno de esos ataques y la respuesta de los habitantes de esa zona de la Tierra Caliente.

En la grabación se ve a dos pobladores que disparan sus rifles de asalto, ocultos de tras de árboles, y a la distancia se escuchan los estruendos del comando del CJNG.

En el material de 41 segundos, también se aprecia como luego de intentar contener el embate criminal, los comuneros deciden retirarse y alejarse de ese lugar en guerra.

Las autoridades municipales informaron que la ofensiva inició esta mañana y permanece en esos puntos donde también las familias han huido de la violencia.

Apenas el miércoles pasado, la presidenta municipal Martha Laura Mendoza Mendoza pidió ayuda a las autoridades estatales y federales.

Dijo que en su municipio ya no pueden más con el desplazamiento forzado de cientos de las familias, debido a la violencia.

Durante la mesa estatal para la construcción de la paz llevada a cabo en la región de Apatzingán, informó que son cerca de 3 mil habitantes los que tuvieron que abandonar sus hogares por el asedio criminal.

"En el municipio de Tepalcatepec tenemos cuatro meses ya (desde su llegada al cargo) de inseguridad. Nadie voltea a vernos. Es mi prioridad", expresó.

La alcaldesa señaló que todo lo que se habló en esa reunión a la que acudió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las instancias de seguridad y procuración de justicia, estaba "muy bonito; ojalá y se cumpla".

En un video compartido por personal del ayuntamiento, Mendoza Mendoza indico que en lo que va de su administración ya visitó todas las dependencias de gobierno para solicitar apoyo.

"En todas las dependencias he metido muchísimo papeleo; espero tener respuesta lo antes posible".

"Pero lo que más me aqueja es la inseguridad de Tepalcatepec. Es el único municipio en el que tenemos más de 3 mil desplazados", expuso.

Acusó que en esos cuatro meses (de septiembre de 2021 a enero de este 2022) nadie voltea a verlos y nadie les da una solución.

"Quiero invitarlos a que me ayude el gobernador; ojalá y se los pudiera llevar (a los desplazados) a Morelia, rentarles casa, darles comida, porque en Tepalcatepec ya no podemos más", reitero Martha Laura Mendoza.

---Los desplazados

Ese fenómeno de desplazados por violencia en esa zona de la Tierra Caliente resurgió en el año 2019 y ha aumentado debido a los ataques de grupos armados.

Las familias han huido amenazadas por el crimen organizado que se apoderó de sus comunidades, sus viviendas, de sus tierras agrícolas y en ocasiones hasta de su ganado.

Las familias han huido a la cabecera municipal, donde se han refugiado, apoyadas por familiares, habitantes y autoridades municipales.

En muchos de los casos, han buscado ya irse a los Estados Unidos a pedir asilo humanitario o político, por temor a ser asesinados.