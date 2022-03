Reportan balacera, bloqueos y quema de vehículos en Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Trascendió, que estos hechos se derivan de la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias "el Huevo", máximo líder del Cártel del Noreste.

Hombres armados balearon las instalaciones militares y el edificio del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Además, en distintos puntos de la ciudad los delincuentes armaron bloqueos: uno por la carretera Nuevo Laredo a Monterrey kilómetro 10 a la altura de la tienda Smart de la Colonia Colinas del Sur.

Uno más en el puente La Corona en el bulevar Luis Donaldo Colosio y carretera aeropuerto, así como en el puente de la colonia Cavazos.

En las primeras horas posteriores a la presunta detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias "El Huevo", elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sufrieron 35 agresiones de criminales, en la ciudad de Nuevo Laredo.

Fuentes Federales indicaron que en uno de los ataques, una camioneta blindada ingresó disparando al interior del cuartel militar en Nuevo Laredo.

En el operativo contra el líder del Cártel del Noreste también habría sido detenido su compadre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, alias el Borrado.

En las acciones participó un helicóptero foráneo de las Fuerzas Especiales, el cual llegó a la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, en donde se registró la detención de "El Huevo".

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, indicó que mantiene comunicación con autoridades federales y que giró instrucciones para reforzar el apoyo a la ciudadanía.

Tras los enfrentamientos armados en calles de Nuevo Laredo, la alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas, en sus redes sociales llama a la población a extremar precauciones.

"Familia, ante los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes en la ciudad, les pedimos a todos los ciudadanos extremar precauciones. Algunas vialidades aún siguen inaccesibles", señaló la alcaldesa.

Comentó que se mantiene en constante comunicación con autoridades federales y estatales.

En su último mensaje, la alcaldesa informó que los puentes Internacionales l y ll, ya se encuentran operando con normalidad en ambos lados, además de que las vialidades importantes con libre circulación son Bulevar Colosio, Puentes Venezuela y Yucatán así como la calle Juárez.

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo también pidió a ciudadanos estadounidenses a evitar la zona o buscar refugio seguro.

"Debido a los informes de disparos durante la noche cerca de los EE. UU. Consulado y en lugares de todo Nuevo Laredo, se ha aconsejado a los empleados del gobierno de los Estados Unidos que continúen refugiándose en su lugar. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las zonas o seguir refugiándose en su lugar".

También mencionó que serán reagendadas todas las citas programadas para este lunes y reiteró el llamado a no acudir "Por favor NO vaya al Consulado o CAS. Nos pondremos en contacto contigo para reprogramar tu cita".

Mientras, en redes sociales circulan videos de los bloqueos, quemas de vehículos y de las balaceras que se registraron por varias horas en Nuevo Laredo.

Ante las balaceras que se reportaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas en horas recientes, el gobierno de Nuevo León, anunció la suspensión del Programa de Vacunación Transfronterizo, para "salvaguardar la seguridad de las familias" de esta entidad.

A través de un breve comunicado de prensa, dirigido a la comunidad, el gobierno que encabeza Samuel García Sepúlveda, expuso: "Con motivo de la situación de seguridad que se registra en Tamaulipas, la Secretaría de Salud suspendió el día de hoy la vacunación transfronteriza en sus dos rutas con la intención de salvaguardar la seguridad de las familias".

Actualmente, la administración estatal fleta autobuses a Nuevo Laredo y al puente Colombia, en el municipio de Anáhuac, para llevar a inmunizar contra covid-19 principalmente a menores que todavía no están incluidos en el Programa Nacional de Vacunación.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía que se dirige en vehículo particular a no trasladarse a los citados destinos, y estar al pendiente de los anuncios que se realicen, en razón de cómo evolucione la situación.