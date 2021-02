Reportan casos de recién nacidos enviados a México

Al menos 11 mujeres migrantes fueron dejadas en ciudades fronterizas mexicanas sin certificados de nacimiento para sus bebés recién nacidos ciudadanos estadounidenses desde marzo del año pasado, según un reporte de un medio británico.

De acuerdo con The Fuller Project y The Guardian, tras conversaciones con abogados que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera y una revisión de registros hospitalarios y documentos legales, varios recién nacidos ciudadanos estadounidenses fueron trasladados a México después de que sus madres estuvieran sujetas a una prohibición fronteriza de la era del expresidente Donald Trump que la administración Biden-Harris ha tardado en rescindir.

Los defensores creen que la cifra podría ser mayor porque la gran mayoría de estas "expulsiones" aceleradas de han producido fuera de la vista del público y sin la participación de abogados.

La política de Tolerancia Cero de la administración del ex presidente Donald Trump, que resultó en la separación de más de 5 mil niños de sus padres y el aumento de la detención prolongada de niños, fueron las políticas más visibles, pero representaron sólo la punta del iceberg.

Las agencias de seguridad nacional también detuvieron a 4 mil 600 mujeres embarazadas entre 2016 y 2018 , y el número aumentó en un 52% entre esos dos años. Varias mujeres detenidas también se han quejado de abortos espontáneos y procedimientos médicos intrusivos.

El medio británico detalla, entre otros casos, el de Hélène, haitiana de 23 años, quien estaba bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza cuando entró en labor de parto. Dio a luz en un hospital local en Chula Vista, California.

Pero, tras ser dada de alta, tres días después, agentes fronterizos la dejaron frente a la frontera entre San Diego y Tijuana, al costado de la carretera.

The Guardian indica que estaba sujeta al Título 42, una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitida durante el comienzo de las acciones federales del gobierno contra la pandemia. La medida permitió a los funcionarios fronterizos "expulsar" sumariamente a todos los migrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización, en lugar de permitirles acceder a la vía legal para solicitar protección, incluso a aquellos que buscan asilo.

El medio recuerda que en el año fiscal 2020 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que más de 200 mil migrantes, incluidos niños no acompañados, fueron devueltos bajo el Título 42 y sólo en los primeros tres meses del año fiscal 2021, las expulsiones han superado las 190 mil hasta la fecha.

El 2 de febrero, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que ordenaba a sus funcionarios que " revisaran rápidamente " el Título 42, entre otras políticas fronterizas.

Un portavoz de CBP, menciona el medio, dijo que la agencia no rastrea cuántas mujeres con recién nacidos ciudadanos estadounidenses estaban sujetas a la medida y se negó a responder otras preguntas sobre tales casos.

Agregó: "Los hospitales son responsables de proporcionar certificados de nacimiento y la CBP no impide que las personas, independientemente de su estado migratorio, obtengan certificados de nacimiento para niños ciudadanos estadounidenses".

The Guardian recuerda que CBP también le dijo a un periodista local el año pasado que al menos una madre de Honduras tuvo la opción de entregar a su bebé a los servicios infantiles de Estados Unidos antes de regresar a México, pero eso "no es realmente una opción", dijo Mitra Ebadolahi, de la Unión Americana por las Libertades Civiles de San Diego. La defensora detalló que la mujer y su familia habían sido amenazados por el crimen en México, a donde fueron regresados.

Nicole Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, revela otro problema: estas familias pueden tener dificultades para vacunar a sus hijos y registrarlos para la educación temprana, y tener problemas para obtener asistencia alimentaria y otros beneficios gubernamentales. "A todos los efectos, ese niño es apátrida, lo que va a crear una gran cantidad de barreras ... porque no pueden establecer la ciudadanía", dijo Ramos.

El miércoles, The Washington Post informó que México dejaría de aceptar familias centroamericanas expulsadas por Estados Unidos, pero que seguirían aceptando adultos solteros.