Reportan en BCS 20 desaparecidos este año

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan en BCS 20 desaparecidos este año

La Paz, BCS.- En los primeros dos meses de 2026, colectivos de búsqueda han documentado al menos 20 personas desaparecidas en Baja California Sur; de las cuales, la mitad son jóvenes, una cifra mayor en comparación con años pasados.

De acuerdo con el recuento difundido por el Colectivo Búsquedas por La Paz durante el mes de enero y lo que va de febrero se tienen 20 fichas activas de personas desaparecidas, y llama la atención que al menos 11 de los casos se trata de jóvenes de entre 18 y no más de 30 años.

Las lamentables desapariciones se distribuyen en comunidades de cinco municipios del estado: La Paz, San José del Cabo y Loreto, así como en Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos, en Comondú, y Vizcaíno y Guerrero Negro, en Mulegé.

El colectivo señaló en un comunicado que en cada jornada de búsquedas se están uniendo más familias, y lamentó el número de casos de personas desaparecidas que sigue incrementándose en la entidad.

"Cada domingo se unen más familias nuevas al grupo de búsquedas, y es algo terrible que la desaparición de personas siga y siga en BCS", expuso, al tiempo que cuestionó la falta de resultados en materia de investigaciones, por lo que exigió al gobernador hacer los cambios necesarios para avanzar.

"No hay detenidos porque no quieren, las carpetas no hablan solas. Si (...) hicieran su trabajo habría avances", dijo.

Sobre el tema, el gobernador Víctor Castro Cosío, aunque reconoció un aumento de desapariciones este año, insistió en que Baja California Sur "es una de las más seguras del país".

