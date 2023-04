Reportan estable a niña sobreviviente de globo aerostático

A-AA+

Regina Atzini, al niña de 13 años de edad, quien resultó lesionada la mañana de ayer sábado cuando viajaba en un globo aerostático, en compañía de sus padres, los cuales murieron al desplomarse la aeronave en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) es reportada como estable.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la menor de 13 años 10 meses de edad fue trasladada inicialmente al Hospital General de Axapusco por presentar politraumatismo, fractura proximal del húmero derecho y quemaduras de segundo grado en 4% de la superficie corporal.

Luego de ser valorada por el personal de salud, se decidió su traslado al Hospital Para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), donde se le realizó una tomografía computarizada de cráneo, el cual se encontró en normalidad.

Además, le realizaron estudios de laboratorio y gabinete, por lo que se programó para cirugía, para corregir la fractura del húmero derecho y reducir la luxación de cabeza humeral; también se le efectuó lavado quirúrgico de heridas y quemaduras, y se estimó valoración por cirugía plástica.

La dependencia mexiquense señaló que está acompañada por su familiar y su estado de salud es reportado como estable.

Fuentes del gobierno estatal dieron a conocer que los cuerpos de los padres de Regina Atzini, Viridiana Becerril Sarmiento, de 39 años y José Edgar Nolasco Chávez, de 50 años, fueron entregados a sus familiares y los trasladaron a la Ciudad de México de donde son originarios.

Aunque ayer sábado se registró el accidente en el que murieron dos personas y la menor de edad resultó lesionada, este domingo no se suspendieron los vuelos de globos aerostáticos en la ZAT.

Los encargados de las empresas que prestan el servicio, las cuales aseguran que cuentan con todas las disposiciones para operar, dijeron que las autoridades no les impusieron restricción alguna para llevar a cabo sus actividades.

Los visitantes llegaron desde temprana a los diferentes globos puertos para efectuar el sobre vuelo por la zona arqueológica.

Después de que salió el sol las aeronaves despegaron para surcar los aires de la región del Valle de Teotihuacán.

"Nosotros realizamos ocho vuelos hoy porque es el número de pilotos que tenemos, son los vuelos que hacemos de manera normal, no hubo ninguna suspensión de la actividad porque nosotros cumplimos con todos los requerimientos que establece la normatividad", comentó uno de los responsables del inmueble, quien pidió no revelar su nombre ni el de la empresa prestadora del servicio.

"Nosotros trabajamos hoy con normalidad, lo que sabemos es que ayer se reunieron los propietarios de las empresas con autoridades y pensamos que después del accidente se iban a suspender los vuelos, pero en la noche no avisaron que se ofrecerían los vuelos como siempre y así lo hicimos", relató otro de los encargados de otro globo puerto.

Aunque a diferencia de ayer, este domingo el número de globos que sobrevolaron la zona arqueológica fue menor, los responsables de esos negocios piensan que se debe a que muchos de los establecimientos que funcionan de manera clandestina se abstuvieron de trabajar por temor a que los sancionaran.