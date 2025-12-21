Reportan explosión en un tianguis navideño

Teoloyucan, Méx.- Diez personas resultaron lesionadas a consecuencia de una fuga de gas que provocó una explosión en un bazar navideño instalado en el jardín principal del municipio de Teoloyucan.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas de este sábado, en un puesto de comida, cerca del palacio del ayuntamiento, cuando los comerciantes atendían a sus clientes.

La fuerte explosión alcanzó a los comensales de un puesto instalado con una carpa, ubicado frente al origen de la explosión, por lo que más gente resultó con lesiones de diversos grados.

Al escuchar el fuerte estruendo, los clientes de otros comercios aledaños comenzaron a correr y después se dieron cuenta de lo sucedido en el bazar navideño del barrio Tlatilco. El tianguis de la temporada decembrina fue instalado en el jardín principal, situado entre las Avenidas Hidalgo y Dolores, a donde llegaron elementos de protección civil y bomberos de Teoloyucan, quienes lograron contener la emergencia.

De manera preliminar se reporta que hay 10 personas lesionadas, mismas que fueron llevadas a diferentes hospitales para recibir atención médica.

Cuatro de ellos fueron llevados al DIF de Teoloyucan, donde recibieron atención prehospitalaria y fueron dados de alta.