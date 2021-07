Reportan falla en página para obtener certificado de vacunación Covid

Luego de que este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se puede obtener el certificado de vacunación Covid, usuarios de redes sociales reportaron fallas en la página del gobierno.

Los usuarios señalaron que una vez que se ingresa la CURP, se tarda en reconocer la información y después se pide esperar unos minutos y volver a meter los datos.

"Favor de esperar unos minutos y volver a intentar", es el mensaje que aparece en la página https://cvcovid.salud.gob.mx.

Asimismo, otras personas señalaron que no abre la página.

"Quiero sacar el de mi mamá y llevo mas de media hora así", denunció la usuaria de Twitter @LauriMag.

La usuaria de Twitter @CarreraMt exhibió que en la página no se encontraron datos para generar el certificado.

"Pues la página no funciona, manda un error para intentarlo más tarde", escribió Isa Juárez en Facebook.

Tanto en Facebook como en Twitter, usuarios indicaron que los errores para obtener el certificado se deben a la saturación en la página.