Reportan graves a los jóvenes que les cortaron las manos en Silao

La Fiscalía General del estado de Guanajuato (FGE) informó que los dos jóvenes y la mujer, a quienes un grupo delincuencial les cortó las manos la noche del viernes pasado en la zona rural de este municipio, se encuentran graves en el Hospital General de Silao, por lo que se desconoce la mecánica de los hechos.

Las tres víctimas, dos hombres de 23 y 25 años de edad, y la joven, que está en calidad de no identificada, presentan "amputación de miembros distales", por lo que la FGE inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas que dejan limitación, aunque hasta ahora no tiene pistas de los responsables.

La noche del viernes las personas agraviadas "fueron desabordadas de un vehículo, del que se desconocen características, en carretera Silao-Trejo, en la colonia La Estrella".

En el sitio, los paramédicos recolectaron las seis manos de los agraviados y las colocaron en bolsas con hielo; además, elementos de Seguridad encontraron una cartulina de los autores del ilícito.

Los tres jóvenes reciben atención médica en el Hospital Civil, en donde el médico de guardia comunicó el estado crítico de los pacientes.

La fiscalía señaló que no ha logrado entrevistar a las tres víctimas por su estado de salud.

Vecinos de La Estrella reportaron que las víctimas fueron arrojadas a un costado de la carretera desde una camioneta en movimiento; las cuales fueron encontradas cerca de un árbol natural con luces navideñas, frente a diversos negocios y viviendas.

Paramédicos de la unidad de rescate de Protección Civil colocaron vendajes a los lesionados y abordaron a una ambulancia, en la que también trasladaron las manos de los jóvenes.