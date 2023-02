Reportan heridos por tiroteo en Florida, incluidos periodistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- En Pine Hills, del condado Orange, California, Estados Unidos, varias personas, incluidos periodistas, resultaron heridas por la tarde de este miércoles durante un tiroteo, de acuerdo con las autoridades y medios.

En un mensaje publicado en Twitter, la Oficina del Alguacil del Condado Orange dijo que el incidente se registró en la calle Hialeah, en el mismo lugar donde temprano se realizó una investigación policial por un asesinato.

Una persona se encuentra bajo custodia, agregaron las autoridades. Se espera que el sheriff John Mina brinde más detalles muy pronto.

Los agentes fueron al vecindario alrededor de las 11:00 am locales después de que le dispararon a una mujer de unos 20 años. Ella murió en el lugar, dijeron las autoridades, reportó FOX 35 Orlando.

Alrededor de las 4:00 pm, la policía y el personal de bomberos y rescate fueron llamados al vecindario nuevamente luego de recibir una llamada sobre una emergencia médica. No está claro si los dos incidentes están relacionados.

Dos de las víctimas eran periodistas que trabajaban en la historia del primer tiroteo. Según Channel 9-WFTV, que también tenía periodistas en el lugar que no resultaron heridos, el tirador se acercó a una camioneta de noticias y abrió fuego.

Los reporteros del Canal 9 prestaron ayuda. Según los informes, varias ambulancias abandonaron la escena y llevaron a las víctimas al Centro Médico Regional de Orlando, difundió el Orlando Sentinel.

"La investigación está en las primeras etapas y esta es toda la información que tenemos para publicar en este momento", dijo la agencia en un comunicado sin firmar sobre la muerte de la mujer.