Reportan nueva riña en penal de Culiacán, Sinaloa

uerzas federales con vehículos artillados y elementos de las corporaciones policiacas volvieron a cercar el centro penitenciario al volverse a suscitar una segunda riña entre internos, en un lapso de 15 horas, sin que en forma oficial se dé a conocer lo que sucede en el interior.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de las Policías Estatal Preventiva y Municipal se volvieron apostar en el exterior del Centro de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán ante una nueva alerta emitida por custodios de un nuevo enfrentamiento entre grupos de internos.

Se tiene conocimiento que elementos del Ejército y estatal preventiva se preparan para ingresar por segunda ocasión, en un lapso de quince horas para controlar la situación, sin que se emita un comunicado de la situación que impera en su interior.

En su conferencia semanal, al hablar de los hechos de la madrugada de este lunes, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que en el centro penitenciario de Culiacán se originó un conato de riña que no paso a mayores, al intervenir los elementos de seguridad sin el uso de ninguna arma.

Desmintió la versión inicial que se propago en el sentido que supuestamente había ingresado al Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán gente armada, con vestimenta negra, sin identificación.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal expuso que en conato de violencia que no paso de los empujones, no hubo mayor problema en su contratación durante la madrugada de este lunes.

Previamente, a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, aseguró que es falso que hayan ingresado gente armada al penal, donde se tuvo un conato de riña al realizarse un cambio de un módulo a otro.

El funcionario afirmó que en este incidente no se registraron personas heridas, puesto que se controló la situación sin mayores problemas.