Reportan que se retiró un objeto metálico en vías del Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El Metro informó que un objeto metálico cayó a las vías de la estación Bellas Artes de la Línea 8, por lo que se detuvo el servicio momentáneamente.

A las 20:42 de la noche, el Metro indicó que el servicio se normalizó, por lo que pidió a la ciudadanía resguardar sus pertenencias al ingresar a los andenes y respeta la línea amarilla de seguridad.

Lo anterior provocó que se desalojara a los usuarios de la estación debido a que se generó humo, y según reportes se escuchó un fuerte estallido.





Separación de vagones en Línea 7

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que en la estación Polanco se registró el desacoplamiento de un carro en la estación Polanco de la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario.

Añadió que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa detalló que en el sitio el director general del Metro, Guillermo Calderón, supervisa las labores para el retiro del tren.

Y aclaró que en el incidente no se registran personas lesionadas.

Además, qué personal de Transportación, Material Rodante e instalaciones fijas laboran el sitio para el retiro del tren.

También está presente personal del área jurídica del Metro y de investigación de incidentes relevantes.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous indicó que se ofrece servicio de RTP de Tacuba a Tacubaya, en ambos sentidos, de la Línea 7 del Metro para el traslado de usuarios en el tramo provisionalmente suspendido.



Reapertura Línea 12

Este domingo 15 de enero se llevó a cabo la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, por lo que los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo comenzaron a hacer filas para poder ingresar a los andenes de la estación Atlalilco.

Aunque las autoridades capitalinas no informaron sobre un horario en específico para llevar a cabo la reapertura, las personas llegaron a tempranas horas a las inmediaciones de la Línea dorada; no obstante, fue después de la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el andén de la terminal Mixcoac, que pudieron abordar el convoy que recorrerá nueve de las 20 estaciones que tiene la Línea 12.

En la terminal que ya se encuentra en operación se instalaron módulos de atención a usuarios, donde se ofrece información sobre los servicios de la Línea dorada.