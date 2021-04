Reportan que ya funciona el registro de vacunación para 50 a 59 años

Después de que esta mañana autoridades de Salud informaran que a partir de este miércoles iniciará el pre registro para vacunar contra Covid-19 a adultos de 50 a 59 años, usuarios reportaron que en la página web ya se puede registrar a este sector de la población.

Con el hashtag #CURP, usuarios en Twitter aseguraron que ya está abierto el registro, aunque algunos mencionaron que aún no podían introducir los datos de su familiar y presentaban falla.

Ante esto, EL UNIVERSAL comprobó que el registro ya está disponible para los adultos de este rango de edad. Solo debes ingresar al siguiente portal: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), dio a conocer la mañana de este martes que en la primera semana de mayo se iniciará la vacunación para personas mayores de 50 años.

También detalló que en este sector de la población se pretende vacunar a 9 millones 128 mil 769 personas.

"La propuesta y el plan es iniciar en la primera semana de mayo, y la meta de vacunación que tenemos -con base en los datos del censo del Inegi- es vacunar al menos a 9 millones 128 mil 769 personas, de 50 a 59 años en toda la República", explicó.

¿Qué necesitas para registrar a un adulto de 50 a 59 años?

López Ridaura especificó que los datos requeridos para el pre registro será la CURP, un número telefónico, un correo electrónico de contacto, pero aclaró que el pre registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación del biológico, sino que su objetivo es el de auxiliar en la planeación de la logística y la programación.

"El pre registro no depende el orden de la aplicación, pero nos permite planear, por eso invitamos a toda la población a registrarse", comentó.