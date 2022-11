Reportan sismo de magnitud 4.7 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

A-AA+

OAXACA, Oax., noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo de magnitud 4.7 localizado a 24 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El movimiento telúrico se registró a las 20:36:30 hrs y no ameritó alerta sísmica en la Ciudad de México porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

El Sistema de Alerta Sísmica suele activarse cuando el movimiento telúrico tiene una magnitud de 6 grados, sin embargo, no es el único factor que hace que suene. De acuerdo a una información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la alerta se activa cuando "sucede un sismo moderado con potencial de daño". Sin embargo, "si el sismo es muy lejano, podría no ser percibido, pero sí registrado por los instrumentos".