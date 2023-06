Reportan sismo de magnitud 5.1 en Pedro Pochutla, Oaxaca

A-AA+

PEDRO POCHUTLA, Oax., junio, 15 (EL UNIVERSAL). El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en San Pedro Pochutla, Oaxaca.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que el sismo ocurrió la noche de este jueves a las 20:03 horas.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el sismo no ameritó alerta sísmica ya que "la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos".

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, si está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.