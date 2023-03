Reportan surgimiento de "El Machete", organización armada en Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Indígenas tzotziles anunciaron el surgimiento de una nueva organización armada en Pantelhó, para enfrentar a los paramilitares de "El Machete", cuyos miembros están acusados de la desaparición del 21 hombre en julio del 2021 y que en las últimas semanas han entrado en un proceso de división por la lucha del control en ese municipio de Los Altos de Chiapas.

En un video que enviaron a medios de comunicación, un hombre con el rostro cubierto, lee una proclama para asegurar que la nueva organización armada se encuentra en todos los alrededores de Pantelhó; nuestro querido pueblo que está sufriendo las consecuencias, los ataques absurdos de "El Machete".

Agrega que la organización amada "El Machete", está atropellando a gente inocente, "gentes evangélicas, gentes hijos de Dios, gente que está siendo atropellada, como niñas que están encarceladas desde hace más de 48 horas".

Por esto pide a las autoridades a que "actué en defensa de esas gentes que están bañadas en sangre, quebradas, violadas las mujeres", pero no de no hacerlo, entonces "le damos poco tiempo y entraremos en acción bajo la circunstancia que nos obliga 'El Machete', un grupo sanguinario. Un grupo realmente delictivo que anda desapareciendo gente inocente".

Acusó a los miembros de "El Machete" de saquear casas y apoderarse de terrenos en la cabecera municipal de Pantelhó.

Todas estas acciones las realizan los miembros de "El Machete", con la ayuda de los elementos de la Policía Municipal de Pantelhó y bajo el mando de Daniel López, el jefe de la organización armada que mantiene el control de ese municipio desde julio del 2021.

El hombre dice que Daniel López ha establecido el cobro de derecho de piso en contra de comerciantes y dueños de propiedades en Pantelhó.

Por todo esto "se requiere la mano fuerte del gobierno", para someter a los miembros de "El Machete", pero de no hacerlo, entonces "actuaremos fuerte para rescatar nuestros queridos paisanos inocentes".

"Las armas hablarán por nosotros si el gobierno no actúa severamente en contra de ese grupo delictivo que ha matado a más de 21 gentes o más". Aunque el hombre encapuchado asegura que han contabilizado 30 personas asesinadas "porque ha agarrado a campesinos y los ha desaparecido".

Muchos de los desaparecidos son porque "eran amistades de gente que no querían políticamente". "Esto ya rebasó", porque no es política lo que hacen los miembros de "El Machete".

"El Machete" es un grupo criminal que se anda disputando la plaza entre ellos. No es realmente que tengan enemigos de gente inocente. Son asesinos, dice el hombre en el video, con lo que se confirma que esta organización ha entrado en un proceso de división.

En el video el hombre no se adjudica la emboscada donde murió Petrona López, esposa de Daniel López.

"El Machete" aparición tras el asesinato de Petrona López Pérez

Esta segunda organización armada apareció 48 horas después de que Petrona López Pérez, esposa de Daniel López Méndez, llamado el comandante "El Machete", fue asesinada a balazos en una emboscada en el poblado San José de El Carmen, en la salida de Pantelhó.

Pobladores de ese municipio afirmaron que integrantes de "El Machete" retuvieron y agredieron a varias personas, presuntamente en represalia por el homicidio de Petrona.

"Autodefensas de Pantelhó" difundió que debido a las tensiones que se presentan en Pantelhó, se requiere "de la mano fuerte del gobierno, o actuaremos en consecuencia para rescatar a nuestros queridos paisanos inocentes".

Enfatizó que en los alrededores de Pantelhó, el pueblo sufre las circunstancias y los ataques absurdos de "El Machete" que "está atropellando gente inocente, decentes, evangélicas, hijas de Dios, que están siendo atropelladas".

Incluso, agregó, "mujeres, niñas que están encarceladas; desde hace más de 48 horas, nos estamos decidiendo a enfrentar a 'El Machete', un grupo sanguinario, realmente delictivo que anda secuestrando y desapareciendo a gente inocente", alertaron.

Si el gobierno no actúa, las armas hablarán por nosotros

Autodefensas de Pantelhó expuso que "no hay razón humanitaria, no hay qué cosa que se puede resolver en este caso; las armas hablarán por nosotros si el gobierno no actúa severamente en contra de ese grupo delictivo, asesino".

Ese grupo, "que ha matado a más de 30 gentes o más, porque ha agarrado campesinos y los ha desaparecido por la suposición de que eran amistades de gente que no querían políticamente", argumentó.

"Esto ya rebasó la política, es un grupo criminal que se anda disputando la plaza entre ellos", acusaron.

"El Machete" apareció en la cabecera de Pantelhó en julio de 2021. Desde esa fecha controla el municipio, que es gobernado por un concejo municipal institucional ligado a ese grupo armado.

El día de esa irrupción, hubo quema de casas, vehículos y robo a tiendas, y retuvo a 19 pobladores acusados de tener nexo con el crimen organizado, que continúan como desaparecidos.