Reportan un derrame en Deer Park

Ciudad de México.- Un derrame se registró este domingo en las instalaciones portuarias de Pemex Deer Park, situadas a lo largo del Canal de Navegación de Houston, informó la refinería.

A través de un mensaje en el sistema de Concienciación Comunitaria y Respuesta a Emergencias (CAER), la refinería declaró que se produjo un derrame de diésel en el Canal de Navegación de Houston, pero que el origen de la fuga, que ya fue identificado, ha sido aislado, informaron medios como "ABC13", de Houston.

La empresa informó que su equipo de derrames de petróleo está trabajando para desplegar barreras flotantes con el fin de contener el derrame y añadió que la Guardia Costera de EU ha confirmado que no se prevén cierres del tráfico en el canal.

Todos los organismos pertinentes han sido notificados de la situación. Pemex Deer Park añadió que "por el momento, no tenemos constancia de que se haya producido ningún impacto en la comunidad circundante ni en nuestras industrias vecinas".

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"Nuestros equipos, junto con contratistas especializados, están trabajando activamente para limpiar la zona afectada. Se espera que las operaciones de limpieza continúen durante los próximos días", declaró un portavoz de Petróleos Mexicanos.

Pemex Deer Park afirmó que cuando haya más información sobre el hecho, se dará a conocer".