Reportero denuncia robo de su equipo de trabajo en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro., abril 20 (EL UNIVERSAL). - El reportero de la agencia de noticias Quadratin Guerrero, Yener de los Santos Matías, denunció que la noche del martes allanaron su casa y robaron su equipo de trabajo: una computadora, dos cámaras fotográficas y un disco duro.

Este jueves, presentó una denuncia penal por el delito de robo y allanamiento de morada ante la Fiscalía General del estado de Guerrero.

De los Santos Matías contó que la noche del martes cuando llegó a su casa ya no halló su computadora, sus dos cámaras fotográficas y uno de sus dos discos duros.

En conferencia de prensa, el reportero no descartó que el robo se trate de una intimidación por su labor periodística.

"Llama la atención sólo se llevaron mi equipo de trabajo, había más cosas, la tele, una cafetera, una sinfonola, pero sólo llevaron el equipo de trabajo", afirmó.

Explicó que el día en que ocurrió el robo publicó dos notas donde cuestionó al gobierno de Guerrero y al exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, quien busca convertirse por tercera ocasión en rector.

"No quiero señalar a nadie, pero el día del robo en mi trabajo periodístico lanzó un cuestionamiento en radio a los universitarios de cómo era posible que dicen defender la democracia, pero tenga un solo candidato a rector".

De los Santos Matías contó que la otra nota fue un cuestionamiento sobre la diferencia de cifras que ofrecieron dos dependencias del gobierno federal sobre programa de fertilizante gratuito.

"El Secretario de Agricultura mencionó que a Guerrero le van a comprar 40 toneladas de maíz y Segalmex dice que serán 50, y lanzo el cuestionamiento: ¿a quién le creemos", explicó el reportero.

"No sólo me han robado el equipo, me han robado la tranquilidad", dijo.

Este jueves presentó la denuncia penal ante la FGE.

"Presentamos una denuncia formal para ver si ahora sí actúan las autoridades y mi caso no quede en la impunidad".

Al reportero lo acompañó a presentar la denuncia el abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Liborio Rosales Sierra.

El abogado consideró que por las características del robo que sufrió el reportero puede tratarse de un atentado contra la libertad de expresión.

"Eso tendrá que investigarlo la fiscalía, los hechos ahí están, ya que en el equipo que le robaron tenía datos de información importante", dijo el abogado.

En los últimos cinco meses, en Chilpancingo tres reporteros han sufrido robo de parte de sus equipos de trabajo en sus domicilios.

En noviembre del 2022, en el domicilio del reportero Arturo de Dios Palma, corresponsal de EL UNIVERSAL, se metieron a robar su cámara fotográfica, una memoria USB en donde guardaba información periodística y tres pares de tenis usados.

En la habitación del corresponsal había dinero en efectivo, pero no se lo llevaron. Para ingresar al domicilio arrancaron la chapa de su puerta.

En enero de este año, al reportero del portal de noticias El Agro, Juan Manuel Aponte, le robaron su teléfono celular y dinero en efectivo de su casa, el mecanismo fue el mismo: ingresaron a su casa y se llevaron parte de su equipo de trabajo.