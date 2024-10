Milicia no tenía otro objetivo más que reprimir: Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que la matanza del 2 de octubre de 1968 para reprimir al movimiento estudiantil fue ordenado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y señaló que la presencia militar ese día no tenía otro objetivo más que "no fuera la represión y la masacre".

En la primera conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la UIF aseguró que el movimiento estudiantil se levantó en contra de la represión reivindicando las libertades democráticas.

"La matanza fue ordenada obviamente por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su Quinto Informe de Gobierno.

"Esto se ha discutido mucho, sin embargo, ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden no hubiera habido presencia aquella tarde en Tlatelolco, ¿Qué objeto tenía que no fuera la represión y la masacre?".

En Palacio Nacional, Pablo Gómez señaló que el movimiento estudiantil de 1968 no solo fue un movimiento que se haya desarrollado solo en la Ciudad de México sino que en la mayoría del país hubo expresiones.

"El movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas por tanto en contra del régimen de represión que existía en los años anteriores: movimientos ferrocarrileros, movimiento del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusado del delito de disolución social que no se sabía exactamente qué era eso , pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores sociales.

"Fue un movimiento de la juventud intelectual de México, se levantó esta contra el estado de represión revindicado las libertades democráticas", dijo.