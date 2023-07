Reprocha AMLO silencio de ONU en crímenes bajo mando de García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a organizaciones internacionales de guardar silencio de los crímenes que ocurrieron cuando Genaro García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y quien hoy se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

En Palacio Nacional, López Obrador señaló a estas organizaciones de estar controladas por la derecha y el conservadurismo.

"Ya no hablemos de la OEA sino la ONU, todas esas organizaciones las tiene controlada la derecha, el conservadurismo, todos ellos, cuando imperaba la violencia en México, sobre todo la violencia de Estado, callaban, nunca dijeron nada, pero además siguen sin decir nada.

"¿Por qué no hablan de que debe investigarse a García Luna por los crímenes que se cometieron en el periodo de gobierno de Calderón para hacerle justicia a los familiares de las víctimas?, ¿hay algo así que hayan ustedes escuchado de estas organizaciones?", cuestionó.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal acusó que todas estas organizaciones estaban alineadas completamente, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones independientes, organizaciones de la sociedad civil "todas al servicio del conservadurismo y engañaron durante mucho tiempo, pero ya no".