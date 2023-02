Reprocha Segob falta de coordinación en búsqueda de desaparecidos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó la falta de coordinación y colaboración entre los gobiernos federal y de los estados, en particular, con las procuradurías y fiscalías estatales, en materia de búsqueda e identificación forense durante los cuatros primeros años del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la firma del convenio de coordinación en materia de búsqueda forense con fines de identificación humana y enfoque masivo a gran escala entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Hidalgo, recordó que atender el tema de búsqueda e identificación de personas, así como la crisis forense es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto.

"No es un asunto que le corresponda solamente al gobierno del estado o al gobierno federal, sino que requerimos de la suma de esfuerzos de todos los poderes, de todas las instituciones, de los distintos órdenes de gobierno frente a una crisis que tenemos y debemos remontar", expresó.

Encinas Rodríguez enfatizó que este convenio fortalecerá las capacidades institucionales en materia forense en el estado, "y con la creación de un centro de resguardo temporal de cuerpos y la generación de infraestructura que permita la identificación humana, será como se pueda revertir esta situación en mediano plazo".

La titular de la CNB, Karla Quintana Osuna, aseguró que con la firma del convenio, el estado de Hidalgo es la sexta entidad que se suma a la política pública nacional impulsada desde el gobierno federal en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas con enfoque masivo, donde también se dará una colaboración con la procuraduría estatal para impulsar un programa piloto de búsqueda conjunta y de investigación en términos de trata de personas, principalmente enfocada en trata de mujeres.

Destacó la suma de voluntades de las autoridades como las del gobierno del estado de Hidalgo, el cual ha dado pasos importantes en sus protocolos para la identificación de personas y los esfuerzos que se están haciendo, con los que se suman a esta política nacional, donde se buscan a todas las personas y no a una por una.

El gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, reiteró la voluntad de su gobierno para colaborar en materia de búsqueda e identificación de personas. "Hacemos el compromiso de corresponder a esta disposición para dar los resultados que la gente nos reclama, sobre todo, para atender la incertidumbre de las hidalguenses que dedican su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de sus seres queridos", resaltó.

Puntualizó que con la presencia de las personas servidoras públicas de alto nivel, se refuerzan los lazos de cooperación entre la administración federal y estatal para convertir al estado de Hidalgo en una verdadera potencia, en donde el respeto a los derechos humanos sea una constante dentro de todas las estrategias planteadas.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, dijo que con la construcción del Centro de Identificación Humana y Resguardo Temporal se dará un trato digno a los restos de personas que se busca identificar.

Enfatizó que el estado de Hidalgo se suma a los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda en materia de identificación forense con enfoque masivo, y que colaborarán con las autoridades federales para el intercambio de información que ayude a la localización de personas desaparecidas.