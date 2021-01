Repunta población que se declara sin religión: Inegi

Durante los últimos diez años, el número de la población que se declara no tener religión ha venido aumentando de manera importante, de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, publicados por el Inegi.

El número de habitantes que expresó no tener ninguna creencia religiosa pasó de 5.3 millones en 2010 a 9.5 millones el año pasado, lo que representó un incremento de 81.3%, la mayor alza entre las diferentes creencias en el país.

La mayoría de este grupo sin fe religiosa son jóvenes centennials y millennials. Por edades, tres de cada diez se concentra entre los 15 y los 29 años; le siguen en orden de importancia, los que van de los 30 a los 44 años, con una cuarta parte.

Por entidades, el mayor número de personas que declara no tener religión fueron: Estado de México, con poco más de un millón de personas, lo que representa el 11% de este grupo de la población; le sigue la Ciudad de México con el 9.4%; Chiapas y Baja California, 7.1% respectivamente, y Veracruz, con el 6.4%.

El Censo de Población y Vivienda 2020 permite conocer algunas características culturales de la población, el cuestionario censal incluyó una pregunta sobre la religión y a través del aprovechamiento de esta se sabe que en México 77.7% de la población se declara católica, 11.2% se declara protestante o cristiano evangélico, 0.2% declara otra religión y 2.5% se declara creyente sin tener una adscripción religiosa.