Repunta violencia en Guanajuato

CORTAZAR, Gto.- El fisicoculturista Mario Rojas, instructor de gimnasios, y una mujer fueron asesinados a tiros y quemados la madrugada de este jueves en una vivienda de la colonia Los Huertos, del municipio de Cortazar, ubicado en la zona Laja-Bajío de Guanajuato.

El homicidio del deportista ocurrió en el contexto de un repunte de la violencia criminal en esa región del estado en ataques armados y el hallazgo de cuerpos y osamentas en fosas clandestinas localizadas por colectivos de búsqueda y personal forense en las ciudades de Irapuato, Villagrán y Salamanca.

Alrededor de las 1:30 horas de este 8 de enero de 2026 un reporte al sistema 911 sobre una balacera y el incendio de una casa en la calle Manzana de la colonia Los Huertos, movilizó a las unidades de Bomberos, que al llegar encontraron el inmueble y un vehículo en llamas.

Tras combatir el fuego se percataron de la presencia de una mujer y un hombre sin vida, identificado como fisicoculturista y exfuncionario municipal del Deporte, conocido como "El Yeyo Rojas", por lo que con apoyo de elementos de Seguridad dieron aviso a la Fiscalía Regional con sede en Celaya.

Agentes de Investigación Criminal y peritos criminalistas se presentaron para procesar el sitio y recopilar indicios; los cuerpos con presuntos signos de calcinación fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia e identificación legal.

La Fiscalía General del Estado informó que realiza las investigaciones para determinar la causa de su muerte.

LOCALIZAN FOSAS

CLANDESTINAS

En los primeros 7 días de enero se localizaron fosas con cuerpos humanos, restos y osamentas en los municipios de Irapuato, Salamanca, Villagrán y Valle de Santiago, que de acuerdo a datos preliminares, podrían sumar al menos treinta víctimas. Los hallazgos en zonas despobladas ocurren a la par de un repunte de homicidios en esa región del estado, con presencia predominante del Cártel Santa Rosa de Lima en disputa territorial con otras organizaciones criminales.

La FGE recogió los restos humanos y mantiene reserva sobre la cifra oficial de personas encontradas, aunque en dos casos una brigada de búsqueda ha revelado datos de cuerpos enterrados.