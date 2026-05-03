Repuntó violencia con Rocha Moya

Ciudad de México.- Durante la gestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los homicidios dolosos y extorsión registraron un aumento.

En 2022 hubo 478 víctimas, mientras que en 2025, mil 656, un aumento de mil 178.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el último bimestre de 2021 se documentaron 86 víctimas; en 2022, 478; en 2023, 531; en 2024, 994; en 2025, mil 656, y en el primer trimestre de 2026, 293. Es decir, en promedio mensual son privadas de la vida 76 personas.

El delito de extorsión en este mismo lapso también presentó un incremento: en 2022 se registraron 64 víctimas y en 2025, 105, es decir 41 personas más.

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Armando Rodríguez Luna, consultor independiente en el análisis de riesgos políticos, sociales y de seguridad, dice que la licencia que le otorgó el Congreso de la entidad al gobernador morenista representa desafíos para el gobierno federal, así como para la sociedad sinaloense, porque con instituciones tan cuestionadas y deslegitimadas no es posible ejercer algún tipo de autoridad.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), refiere que Rocha Moya probablemente pase a la historia como el peor gobernador de Sinaloa.