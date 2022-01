Requisitos para la cartilla militar

Si acabas de cumplir 18 años o lo harás pronto debes tramitar tu Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, pues es un documento de identificación oficial.

Para hacerlo, debes acudir a la junta de reclutamiento municipal o delegacional u oficinas consulares de México en el extranjero y llevar:

4 Fotografías recientes

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio vigente

Comprobante del grado máximo de estudios realizados

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Todo en original y copia. Las fotografías deberán ser no digitalizadas y en papel mate, de 35 x 45 mm (tamaño credencial), del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm, de frente, a color o blanco y negro (ropa clara), con fondo blanco, sin retoque, que las facciones se distingan con claridad (sin gorra, sin sombrero, sin lentes, si usas bigote, debe ser recortado, sin barba, patilla recortada, sin aretes, sin piercing, sin perforaciones y sin cualquier accesorio que altere o modifique tu fisionomía).

También deberás llevar un formato que puedes descargarla en la siguiente página

http://www.sedena.gob.mx/archivos/formatos_comprometidos/Formato_Universal_SMN.pdf

Cartilla Militar para remisos

En el caso de que seas personal remiso (aquel que no obtuvo cartilla al cumplir los 18 años de edad), debes presentar una constancia emitida por la junta de reclutamiento del lugar donde naciste, donde se especifique que no se te ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

Obligatoriedad de la cartilla militar

Con la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Servicio Militar aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril de 2021, a partir del 1 de mayo ya no será necesario que los mexicanos presenten su Cartilla del Servicio Militar para obtener el pasaporte que les permita viajar al extranjero.

Los hombres que buscaban obtener su pasaporte, debían presentar su cartilla militar liberada, que sigue siendo una identificación oficial.