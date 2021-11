Requisitos, vacunas y todos los detalles sobre la reapertura de la frontera EU-México

A partir de este lunes 8 de noviembre la frontera entre México y Estados Unidos se reabre para actividades no esenciales, como el turismo y para visitas familiares, con la condición de que los interesados en ingresar al vecino país del norte se encuentren vacunados.

Después de casi un año y siete meses de que se impusieran restricciones ante la pandemia de COVID-19, el pasado mes de octubre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que las restricciones de viaje en la frontera que divide a ambas naciones serían más flexibles.

Fue en marzo de 2020 cuando las fronteras estadounidenses por vía terrestre se cerraron, por lo que, de esa fecha hasta ahora, será la primera vez que se reabren para viajeros que no sean ciudadanos, quienes podrán ingresar para realizar actividades no esenciales, entre las que se encuentran el turismo e ir de compras.

No obstante, uno de los principales requisitos para acceder a esa nación es que se encuentren totalmente vacunados, para lo cual deberán presentar su comprobante de vacunación contra el COVID-19, a las autoridades que así lo soliciten.

Estas disposiciones entraran en vigor dependiendo de los horarios de actividad de cada puerto de entrada. Por ejemplo, para el Puerto de Entrada de San Ysidro que permanece abierto las 24 horas, la reapertura iniciará a las 00:01 a.m. de este 8 de noviembre. Mientras que el resto de pasos fronterizos en California reiniciarán a las 6:00 horas.

Al respecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza exhortó a los visitantes que acuden a actividades no esenciales, que consideren viajar a través de estas fronteras en horas de poca afluencia, con el propósito de evitar el mayor volumen de tráfico. Como referencia citaron la frontera entre California y México, que se encuentra libre después de las 9:00 en días laborales.

En este sentido, autoridades estadounidenses advirtieron que es posible que esta reapertura de la frontera genere que los tiempos de espera sean más largos de lo normal en los puertos de entrada terrestres, por lo que también solicitaron a los viajeros transfronterizos tener a la mano sus documentos de viaje y su comprobante de vacunación anticovid para que el proceso sea más rápido.

Cabe destacar que los viajeros no esenciales deben estar vacunados con alguno de los biológicos que autorizaron los reguladores de Estados Unidos o para uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de los CDC se encuentran las vacunas de la farmacéutica Janssen/J&J, de una dosis, o las de Pfizer-BioNTech o Moderna, ambas de dos dosis. Por su parte, la OMS autorizó, también, la de Janssen/J&J, Pfizer-BioNTech y Moderna, así como las de AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm y Sinovac.

Es importante señalar que varios ciudadanos mexicanos fueron inoculados con biológicos que aún no autoriza la OMS, como Sputnik V, que fue desarrollada en Rusia, y CanSino de origen Chino, por lo que ambas vacunas no figuran en la lista aprobada por los CDC para combatir la COVID-19 y no se pueden utilizar como comprobante de los viajes transfronterizos.

Respecto a los menores de 18 años que no estén vacunados, sólo podrán ingresar a Estados Unidos si viajan con un adulto, quien deberá estar totalmente vacunado con los biólogos que el país autorizó. En estos casos, las autoridades de ese país resaltaron que no es necesario que el comprobante de vacunación esté en ingles y que puede presentarse de forma electrónica.

Además, destacaron que para los trabajadores esenciales se anula el comprobante de vacunación como requisito, ya que, las autoridades de Estados Unidos explicaron, los viajeros que lleven a cabo actividades esenciales pueden cruzar la frontera para tal propósito, como el comercio legal, la respuesta a emergencias y la salud pública.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recordó a los ciudadanos interesados en viajar a territorio estadounidense que este lunes 8 de noviembre se reabre la frontera para viajes no esenciales, por vía terrestre y marítima.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia federal señaló que para ingresar a dicho país, los viajeros deberan presentar su pasaporte y visa de Estados Unidos vigente, así como su comprobante de esquema de vacunación completo, de manera impresa o digital, con un mínimo de 14 días a la fecha en la que piensan viajar, y declarar de manera verbal su estatus de vacunación y el motivo del viaje a la autoridad fronteriza.